Há a possibilidade de não haver acordo com UE sobre Brexit, diz May

São Paulo – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou hoje em discurso no Parlamento britânico que há a possibilidade de diversos resultados nas negociações do Brexit, processo de saída do Reino Unido da União Europeia, inclusive o de não se chegar a um acordo.

“Se a União Europeia continuar neste caminho, há um sério risco de desordenado ‘não acordo’ para o Brexit”, afirmou, acrescentando que as ofertas da UE para o Brexit são inaceitáveis.

O discurso de May ocorre em meio a uma crise política, que culminou na renúncia de dois dos mais importantes nomes de seu gabinete. Nesta manhã, o ministro das Relações Exteriores, Boris Johnson, entregou o cargo, horas após o ministro do Brexit, David Davis, anunciar sua saída do governo. O movimento gera especulações sobre a força de May para permanecer à frente do governo.