Há 12 soldados nesta imagem. Você os enxerga?

São Paulo – No meio de uma densa floresta em Brunei, os membros da tradicional Household Cavalry, o mais antigo regimento do exército britânico, vem participando de exercícios militares intensos.

O treinamento em Brunei tem expectativa de duração de cinco semanas. Os soldados passarão mais de trinta dias embrenhados no local que foi descrito como um dos terrenos mais exigentes do mundo. “Até as tarefas mais simples tornam-se desafiadoras por conta da visibilidade reduzida, o calor intenso e a umidade”, explicou o exército.

Para mostrar um pouco do trabalho que os soldados estão fazendo no pequeno país asiático, o exército compartilhou no Facebook uma imagem intrigante que trouxe um desafio nada fácil: encontrar os 12 soldados camuflados entre as folhagens. Veja abaixo:

Já conseguiu encontrá-los? Acompanhe as respostas nesta imagem marcada.

