Guterres se reuniu com presidente honorário da Coreia do Norte

Nações Unidas – O secretário-geral da ONU, António Guterres, teve um breve encontro com o presidente honorário da Coreia do Norte, Kim Yong-nam, durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang (Coreia do Sul), informou nesta sexta-feira a organização.

Guterres encontrou Kim na cerimônia de inauguração dos Jogos em um jantar oferecido pelo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e aproveitou a ocasião para transferir ao político norte-coreano uma mensagem a favor do diálogo.

“Teve uma breve interação com o presidente Kim, na qual mais uma vez reiterou sua expectativa e esperança de que todas as partes usem o diálogo para conseguir uma desnuclearização pacífica da península coreana”, disse o porta-voz Farhan Haq aos jornalistas na sede das Nações Unidas.

Kim, que liderou a comitiva norte-coreana na abertura dos Jogos, é o funcionário de maior categoria a comparecer a Sul.

Sua visita se deveu ao processo de reaproximação iniciado pelos dois países após as fortes tensões vividas no ano passado como consequência dos testes nucleares e com mísseis de Pyongyang.

Junto a ele viajou a PyeongChang Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un, uma figura de grande peso no país.

Segundo a ONU, embora estivessem presentes no mesmo local, Guterres não se reuniu diretamente com ela.

A organização afirmou que, por enquanto, nem o secretário-geral nem outros responsáveis que viajaram com ele à Coreia do Sul têm mais contatos previstos com dirigentes norte-coreanos durante esta visita.

Entre outros, acompanha Guterres o responsável de Assuntos Políticos da ONU, Jeffrey Feltman, que no ano passado visitou Pyongyang e manteve o primeiro contato em profundidade entre as Nações Unidas e o regime norte-coreano em quase oito anos.