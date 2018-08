Guerrilha do ELN sequestra seis pessoas no noroeste de Colômbia

Bogotá – Rebeldes do Exército de Libertação Nacional da Colômbia (ELN) sequestraram quatro efetivos das Forças Armadas e dois civis no noroeste do país um dia depois de a guerrilha e o governo concluírem um ciclo de negociação em Cuba sem firmar um cessar-fogo bilateral, informou o Exército nesta sexta-feira.

O governo do presidente Iván Duque, que assumirá na próxima terça-feira, anunciou que endurecerá com o ELN, as dissidências das Farc e os grupos criminosos como parte de sua estratégia para recuperar a segurança e combater o narcotráfico, o que poderia provocar uma intensificação do conflito armado que já deixou mais de 250 mil mortos.

O sequestro das seis pessoas ocorreu na quinta-feira, quando três policiais, um soldado e dois civis se deslocavam em uma lancha por um rio do departamento de selva de Chocó e foram retidos por homens armados que vestiam uniformes camuflados, afirmaram fontes de segurança.

“Com esta ação criminal, o ELN demonstra uma vez mais o desrespeito permanente que comete contra os direitos humanos e as normas que regulam o Direito Internacional Humanitário”, disseram em um comunicado o Exército e a Polícia Nacional.

Não foi possível obter nenhum comentário do ELN através das redes sociais que costuma utilizar.

Duque, apoiado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, disse durante sua campanha que, para continuar a negociação com o ELN, é necessário que o grupo declare uma trégua unilateral e que se defina uma área específica para concentrar todos seus combatentes com supervisão internacional, exigências que a guerrilha rechaçou em outras ocasiões.