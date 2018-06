Guatemala anuncia plano de reconstrução após erupção do Vulcão de Fogo

Cidade da Guatemala – O governo do presidente da Guatemala, Jimmy Morales, anunciou nesta tarde o plano de reconstrução viária e de casas para as pessoas atingidas pela erupção do Vulcão de Fogo no domingo, que já deixou 70 guatemaltecos mortos.

Depois da reunião de gabinete realizada na residência presidencial, o ministro da Defesa, Luis Miguel Ralda, fez uma entrevista coletiva para explicar o planejamento de resposta. Ele disse que a missão do Exército é apoiar à Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres (Conred) até que o estado de emergência termine nos departamentos de Escuintla, Sacatepéquez e Chimaltenango, os mais afetados.

Ralda, que também é o coordenador da Conred, explicou que o programa inclui a reconstrução e a recuperação de estradas e a preservação de vida e bens das pessoas prejudicadas, que superam 1,7 milhão de guatemaltecos. Também serão analisadas as possibilidades de usar terrenos do Estado em Escuintla e Sacatepéquez para construir casas para os afetados. O ministro disse que esta construção será feita com base no censo do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e em parceria com o Ministério de Comunicações, Infraestrutura e Moradia.

Também serão recuperados todos os serviços básicos e será feita a limpeza das rotas afetadas pela queda do material vulcânico. De acordo com o governo, existem alimentos e remédios suficientes para atender emergências provocadas pela erupção, que também deixou 476 pessoas feridas.