Guarda Costeira da Líbia resgata 262 imigrantes no Mediterrâneo

Trípoli – A Guarda Costeira da Líbia resgatou nas últimas horas 262 pessoas à deriva em um bote com a intenção de conseguir chegar à Europa, informou neste domingo a autoridade de imigração do oeste do país.

Segundo a fonte, a embarcação precária foi encontrada de madrugada em uma praia da cidade de Garrabulli, nos arredores da capital, e nela viajavam 44 crianças e 38 adultos procedentes de diversos países da África Subsaariana.

“Todos os imigrantes foram transferidos a um porto próximo onde receberam os primeiros socorros. Depois foram levados ao centro de amparo a imigrantes para dar início ao processo de repatriação contatando suas embaixadas”, explicou a autoridade em comunicado.

As praias entre Trípoli e a fronteira com a Tunísia se transformaram nos últimos dois anos no principal reduto das máfias do tráfico de pessoas, apesar da presença das patrulhas europeias.

Segundo dados da Organização Internacional das Migrações (OIM), mais de 167 mil imigrantes irregulares conseguiram chegar à Europa neste ano enquanto e cerca de 3 mil desapareceram no mar.