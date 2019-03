Guaidó recebe embaixador alemão expulso da Venezuela por Maduro

Caracas – O chefe da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino do país e reconhecido por cerca de 50 países, se reuniu nesta quinta-feira com o embaixador alemão Daniel Kriener Martín, que foi expulso do país ontem por ordem do regime de Nicolás Maduro.

“Recebemos na Assembleia o embaixador Daniel Kriener Martín, da Alemanha, a quem manifestamos nossa rejeição às ameaças do regime usurpador”, escreveu Guaidó no Twitter.

“A embaixada em Caracas seguirá em funcionamento pleno, sob a autoridade da encarregada de negócios, Daniela Vogl”, completou.

1/2

Recibimos en la @AsambleaVE al Embajador Daniel Kriener Martín, de #Alemania, a quien le manifestamos nuestro rechazo ante las amenazas del régimen usurpador. pic.twitter.com/hCPLf0LOJl — Juan Guaidó (@jguaido) March 7, 2019

Guaidó repudiou ontem a ordem para expulsar o diplomata. Maduro declarou o embaixador alemão como “persona non grata” na Venezuela e deu um prazo de 48 horas para que ele deixe o país.

“Ele não perdoa os que querem ajudar a Venezuela”, disse o autoproclamado presidente interino do país.

A Alemanha foi um dos países que doou dinheiro para apoiar o envio de ajuda humanitária, solicitada pela oposição venezuelana. E Kriener Martín esteve no aeroporto internacional Simón Bolívar, em Caracas, para receber Guaidó em seu retorno ao país.

“Hoje o regime que usurpa funções, que não tem competência para declarar ninguém como ‘persona non grata’, simplesmente exerce coação. É uma ameaça e assim deve ser encarada pelo mundo livre”, disse o líder opositor ao se reunir com o embaixador alemão.

Na Assembleia Nacional, os deputados da oposição agradeceram à Alemanha pelo apoio e criticaram a decisão de Maduro.

O regime chavista decidiu expulsar o diplomata alemão por considerar que ele estava exercendo um “papel público de dirigente político”.