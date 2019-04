Guaidó pede que novo governo da Espanha aborde crise na Venezuela

Caracas — O chefe do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino por 50 países, entre eles a Espanha, desejou neste domingo que o novo governo deste país tenha “como prioridade a construção de saídas” para a crise venezuelana.

Celebramos el triunfo de la democracia en España. Abogamos por el bienestar de todos los españoles. Nos une la fraternidad histórica y la confianza de que en esta nueva fase, el gobierno español tendrá como prioridad la construcción de salidas a la crisis de #Venezuela. — Juan Guaidó (@jguaido) April 29, 2019

“Somos unidos pela fraternidade histórica e pela confiança em que nesta nova fase o Governo espanhol terá como prioridade a construção de saídas para a crise da Venezuela”, escreveu Guaidó na sua conta do Twitter.

Além disso, Guaidó comemorou “o triunfo da democracia na Espanha” com as eleições realizadas neste domingo e defendeu “o bem-estar de todos os espanhóis”, se bem que não parabenizou diretamente o presidente do governo, Pedro Sánchez, que venceu o pleito como líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).