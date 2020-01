Guaidó é convidado de última hora para o Fórum Econômico Mundial

Davos — O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, foi incluído de última hora como orador no Fórum Econômico Mundial de Davos, que confirmou nesta segunda-feira a participação do autoproclamado presidente do país sul-americano e opositor do governo de Nicolás Maduro.

Guaidó já tinha uma relação com o evento, pois pertence a sua comunidade global de jovens líderes. A ida dele a Davos, na Suíça, foi anunciada pelos organizadores após o nome do político aparecer de surpresa na programação do encontro, que será realizado de amanhã a sexta-feira.

“Juan Guaidó foi convidado seguindo a tradição de oferecer aos líderes emergentes uma tribuna internacional. Nos últimos 50 anos, o Fórum tem sido uma plataforma de diálogo positivo, e isso sempre estará no coração da nossa missão”, ressaltou o evento em comunicado.

O líder da oposição venezuelana ao presidente Nicolás Maduro falará ao público em Davos sobre a situação política e social em seu país e o caminho para a recuperação.

A participação de Guaidó, que é presidente do parlamento venezuelano, se soma a uma agenda de compromissos que ele terá na Europa a partir desta terça-feira e que incluirá uma reunião em Bruxelas, no dia seguinte, com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.