Guaidó diz ter apoio de militares e ameaça depor Maduro

São Paulo – Na manhã desta terça-feira (30), Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional e presidente interino autoproclamado da Venezuela, fez uma série de tuites afirmando que alguns militares passaram a apoiá-lo para depor Nicolás Maduro da presidência do país. “Hoje, os soldados valentes, os patriotas, os valentes homens apegados à nossa constituição atenderam ao nosso chamado […] O primeiro de maio começa hoje. Hoje acaba a usurpação”, diz Guaidó em um vídeo gravado ao lado de militares venezuelanos.

No vídeo também está Leopoldo López, preso político que estava em prisão domiciliar. Ele foi libertado por conta de um “indulto presidencial” de Guaidó, segundo confirmou o pai de López em declarações telefônicas de Boston (EUA) à AFP.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

Em outras publicações, Guaidó chama o povo para ir às ruas para “recuperar a liberdade” do país. “Povo da Venezuela, começou o o início do fim da usurpação. Neste momento estou com as principais unidades militares das nossas Forças Armadas para dar início a fase final da Operação Liberdade”, foi o primeiro tuite feito pelo venezuelano. “As Forças Armadas nacionais tomaram a decisão correta e têm o apoio do povo venezuelano, respeitando nossa constituição, com a garantia de que estarão do lado certo da história”, completou .

Pueblo de Venezuela vamos a la calle, Fuerza Armada Nacional a continuar el despliegue hasta que consolidemos el fin de la usurpación que ya es irreversible. — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle, a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota. — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

Depois de seu discurso, ele apareceu cercado por um grupo de soldados em uma via principal de Caracas e convocou soldados e civis para acompanhá-lo, segundo testemunhas da Reuters.

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, disse rejeitar o movimento de tentativa de golpe que ele disse buscar preencher o país com violência. De acordo com a Reuters, o governo de Maduro está confrontando um pequeno grupo de “traidores militares” que estão buscando promover um golpe, disse o ministro da Informação, Jorge Rodríguez, nesta terça-feira, também no Twitter.

Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República… 1/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) April 30, 2019

A este intento se agregó la ultraderecha golpista y asesina, que anunció su agenda violenta desde hace meses.Llamamos al pueblo a mantenerse en alerta máxima para,junto a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana,derrotar el intento de golpe y preservar La Paz.Venceremos 2/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) April 30, 2019

Em algumas ruas ao leste da capital venezuelana, pessoas se deslocavam muito cedo para seus empregos, e o metrô funcionava. A via que circunda a base aérea de La Carlota foi bloqueada por caminhões e ônibus.