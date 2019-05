Guaidó convoca mobilização para exigir fim do apoio militar a Maduro

O líder opositor Juan Guaidó convocou passeatas no sábado até os principais quartéis da Venezuela em um novo desafio ao presidente Nicolás Maduro após a rebelião militar frustrada de terça-feira.

Guaidó, reconhecido como presidente interino por quase 50 países, afirmou na quinta-feira à noite no Twitter que será uma “mobilização nacional de paz” para pedir que as Forças Armadas “se unam à Constituição” e cessem o apoio a Maduro.

“Continuar nas ruas é a única maneira de manter a atenção, pressão, ação da comunidade internacional, estimular a atuação constitucional das Forças Armadas e demonstrar aos que ainda respaldam o ditador que não existirá estabilidade enquanto seguir a usurpação”, completou no Twitter.

A convocação foi anunciada depois de Guaidó ter liderado na terça-feira, ao lado do opositor Leopoldo López, a rebelião de um pequeno grupo de militares na base aérea de La Carlota, em Caracas, denunciada por Maduro como uma tentativa de “golpe de Estado”.

Armados e com veículos blindados, os militares se posicionaram diante de uma base aérea de Caracas com López e Guaidó, que pediu o apoio das Forças Armadas à rebelião.

Mas a cúpula militar ratificou a adesão a Maduro e 25 rebeldes pediram asilo na embaixada do Brasil. López, libertado por soldados de sua prisão domiciliar, buscou refúgio na residência do embaixador da Espanha.

Esta ação “ratifica que estamos na fase final de nossa luta e que a #OperaçãoLiberdade é imparável. O plano que realizamos deixa o regime frágil e o usurpador duvidando até de seu círculo mais próximo”, afirmou o presidente do Parlamento, que se proclamou presidente do país em 23 de janeiro.

El llamado es a nuestros trabajadores públicos, sociedad civil, pueblo en la calle y Fuerza Armada a profundizar la conformación de los Comités de Ayuda y Libertad; convocar y sumar a todos para la Huelga Cívica Nacional y la protesta generalizada. — Juan Guaidó (@jguaido) May 3, 2019

Guaidó, que perdeu a imunidade parlamentar por decisão da governista Assembleia Constituinte, se afastou de uma grande mobilização que havia convocado para o dia 1º de maio e na quinta-feira não apareceu em público.

Maduro, ao contrário, apareceu na televisão com o alto comando militar e 4.500 militares para anunciar uma ofensiva contra os “golpistas”.

“Estamos em um combate, máxima moral (…) para desarmar qualquer traidor, qualquer golpista”, afirmou no Forte Tiuna, principal complexo militar do país.

O presidente socialista pediu aos militares que não hesitem no momento de desarmar conspirações opositoras e dos Estados Unidos.

Quatro manifestantes da oposição morreram nos protestos de terça-feira e quarta-feira.

1. 2019-04-30T151612Z_1249405378_RC11DB509770_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS zoom_out_map 1 /21 Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas (Ueslei Marcelino/Reuters) Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas

2. Líder da oposição venezuelana, Juan Guaido, que muitas nações reconheceram como o legítimo governante interino do país, fala com os partidários em Caracas zoom_out_map 2 /21 Líder da oposição venezuelana, Juan Guaido, que muitas nações reconheceram como o legítimo governante interino do país, fala com os partidários em Caracas (Manaure Quintero/Reuters) Líder da oposição venezuelana, Juan Guaido, que muitas nações reconheceram como o legítimo governante interino do país, fala com os partidários em Caracas

3. Manifestantes da oposição enfrentam veículos militares perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota" em Caracas zoom_out_map 3 /21 Manifestantes da oposição enfrentam veículos militares perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota" em Caracas (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Manifestantes da oposição enfrentam veículos militares perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota" em Caracas

4. Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas zoom_out_map 4 /21 Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas (Ueslei Marcelino/Reuters) Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas

5. Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas zoom_out_map 5 /21 Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas (Ueslei Marcelino/Reuters) Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas

6. 2019-04-30T151700Z_2017719877_RC19640A9740_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS zoom_out_map 6 /21 Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas (Ueslei Marcelino/Reuters) Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas

7. Soldados e pessoas reagem ao som de tiros perto do Generalísimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota" em Caracas zoom_out_map 7 /21 Soldados e pessoas reagem ao som de tiros perto do Generalísimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota" em Caracas (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Soldados e pessoas reagem ao som de tiros perto do Generalísimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota" em Caracas

8. Soldados e pessoas reagem ao som de tiros perto do Generalísimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota" em Caracas zoom_out_map 8 /21 Soldados e pessoas reagem ao som de tiros perto do Generalísimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota" em Caracas (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Soldados e pessoas reagem ao som de tiros perto do Generalísimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota" em Caracas

9. Líder da oposição venezuelana, Juan Guaido, que muitas nações reconheceram como o legítimo governante interino do país, fala com os partidários em Caracas zoom_out_map 9 /21 Líder da oposição venezuelana, Juan Guaido, que muitas nações reconheceram como o legítimo governante interino do país, fala com os partidários em Caracas (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Líder da oposição venezuelana, Juan Guaido, que muitas nações reconheceram como o legítimo governante interino do país, fala com os partidários em Caracas

10. Manifestante joga uma pedra em um veículo da Guarda Nacional zoom_out_map 10 /21 Manifestante joga uma pedra em um veículo da Guarda Nacional (Rafael Briceno/Getty Images) Manifestante joga uma pedra em um veículo da Guarda Nacional

11. Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas zoom_out_map 11 /21 Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas (Anadolu Agency/Getty Images) Apoiadores de Juan Guaidó perto do Generalisimo Francisco de Miranda Base Aérea "La Carlota", em Caracas

12. Pessoas reagem à medida que os militares passam perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda, em Caracas zoom_out_map 12 /21 As pessoas reagem à medida que os militares passam perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda, em Caracas (Manaure Quintero/Reuters) Pessoas reagem à medida que os militares passam perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda, em Caracas

13. Militar mira com uma arma perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas zoom_out_map 13 /21 Militar mira com uma arma perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas (Manaure Quintero/Reuters) Militar mira com uma arma perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas

14. Um membro militar joga uma bomba de gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas zoom_out_map 14 /21 Um membro militar joga uma bomba de gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Um membro militar joga uma bomba de gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas

15. Pessoas reagem ao gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas zoom_out_map 15 /21 Pessoas reagem ao gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Pessoas reagem ao gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas

16. Pessoas reagem ao gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas zoom_out_map 16 /21 Pessoas reagem ao gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Pessoas reagem ao gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas

17. Membros militares reagem a gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas zoom_out_map 17 /21 Membros militares reagem a gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Membros militares reagem a gás lacrimogêneo perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas

18. Gás lacrimogêneo é arremessado perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas zoom_out_map 18 /21 Gás lacrimogêneo é arremessado perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

19. Militar apoiador de Juan Guaidó fica perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas zoom_out_map 19 /21 Militar apoiador de Juan Guaidó fica perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Militar apoiador de Juan Guaidó fica perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas

20. Militar apoiador de Juan Guaidó fica perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas zoom_out_map 20 /21 Militar apoiador de Juan Guaidó fica perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas (Manaure Quintero/Reuters) Militar apoiador de Juan Guaidó fica perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas

21. O líder da oposição venezuelana, Juan Guaido, fala com um membro militar perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas zoom_out_map 21/21 O líder da oposição venezuelana, Juan Guaido, fala com um membro militar perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas (Manaure Quintero/Reuters) O líder da oposição venezuelana, Juan Guaido, fala com um membro militar perto da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda em Caracas

Washington advertiu que uma eventual detenção de Guaidó seria o “último erro da ditadura” e que “uma ação militar é possível” na Venezuela.

As manifestações de apoio do comando militar a Maduro incluíram insultos ao líder opositor.

“Não nos deixamos mandar por ninguém que não seja nossa linha de comando fundamental e muito menos por um idiota que se faz passar por presidente”, afirmou o comandante estratégico operacional, almirante Remigio Ceballos, que chamou Guaidó de “vagabundo”.

Maduro, acusado pela oposição de ter conseguido a reeleição de maneira fraudulenta, se aferra ao poder e tem o apoio da China e da Rússia.

Durante seu governo, iniciado em 2013, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo entrou na pior crise socioeconômica de sua história moderna.