Guaidó contraria Maduro e diz que manterá relações diplomáticas com EUA

Caracas – O chefe do parlamento venezuelano e autoproclamado presidente em exercício da Venezuela, Juan Guaidó, disse nesta quarta-feira que manterá relações diplomáticas com os Estados Unidos, contrariando a decisão do chefe do Estado, Nicolás Maduro, de romper vínculos com Washington.

“O Estado da Venezuela deseja firmemente que mantenham sua presença diplomática no nosso país”, afirma um comunicado divulgado por Guaidó no Twitter e dirigido a “todas as embaixadas presentes na Venezuela”.

#Comunicado para todas las Embajadas presentes en Venezuela. Responsablemente les digo que somos una nación soberana y seguiremos manteniendo las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. Seguimos firmes en retomar el Orden Constitucional. pic.twitter.com/XODgm9rFbB — Juan Guaidó (@jguaido) January 23, 2019

“Responsavelmente lhes digo que somos uma nação soberana e seguiremos mantendo as relações diplomáticas com todos os países do mundo”, acrescentou o opositor.