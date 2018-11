Grupos palestinos anunciam cessar-fogo unilateral com Israel

Grupos palestinos, incluindo o movimento islamita Hamas, no poder na Faixa de Gaza, anunciaram nesta terça-feira, 13, um cessar-fogo com Israel, alcançado com o apoio do Egito, e indicaram que o mesmo será cumprido se o Estado hebreu o respeitar.

“Os esforços do Egito tornaram possível alcançar um cessar-fogo entre a resistência e o inimigo sionista, e a resistência irá respeitá-lo enquanto o inimigo sionista o fizer”, anunciaram os grupos em um comunicado conjunto. No momento, nenhuma confirmação foi obtida de Israel. Israel não costuma comentar anúncios deste tipo.

No domingo, a Faixa de Gaza e o território israelense que a cerca se tornaram o cenário do confronto mais intenso entre o Exército de Israel e grupos armados palestinos desde a guerra de 2014.

Os grupos palestinos dispararam centenas de foguetes e obuses de morteiro na direção de Israel. O Exército israelense atacou dezenas de posições do Hamas e da Jihad Islâmica.

O braço armado do Hamas informou que estava agindo em represália a uma incursão das forças especiais israelenses no domingo, que deixaram sete mortos entre membros das forças palestinas, além de um soldado israelense.

“A resistência se defendeu e defendeu seu povo contra a agressão israelense”, disse em um comunicado o líder do Hamas, Ismail Haniyeh.