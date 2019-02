Grupos armados sequestram mais de 100 civis na Síria

Beirute – Vários grupos armados sequestraram na quinta-feira mais de 100 civis na região de Idleb (noroeste da Síria), informou nesta sexta-feira o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), que afirma temer “sequestros de caráter religioso”.

Na quinta-feira à noite, grupos armados pró-regime sequestraram quase 70 homens e mulheres que viajavam em quatro micro-ônibus com destino à cidade de Idleb, segundo o OSDH.

O sequestro aconteceu perto de um posto de controle de forças do governo.

Os criminosos moram nas localidades de Al-Fua e Kafraya, enquanto os reféns são de Saraqeb, Sarmin e Bennech, de acordo com o OSDH. As primeiras são localidades xiitas e as últimas sunitas.

Poucas horas antes, na mesma região, um grupo armado havia sequestrado pelo menos 40 civis, em sua maioria mulheres e crianças, que viajavam de ônibus entre Al-Fua e Kafraya.

A maioria dos rebeldes que lutam contra o regime de Bashar al-Assad são sunitas, enquanto o clã no poder e seus simpatizantes são alauitas, um braço do xiismo.

O OSDH, que tem como fontes ativistas e fontes médicas e militares, afirma temer sequestros “de caráter religioso”.