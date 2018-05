Cidade do México – O Grupo de Lima, formado por mais de uma dezena de países das Américas, afirmou nesta segunda-feira que não estão dadas as condições para eleições livres na Venezuela, e pediu que o governo venezuelano suspenda o pleito de domingo, no qual o presidente Nicolás Maduro buscará a reeleição.

O grupo é formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia.