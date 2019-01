Grupo de Lima não reconhece novo mandato de Maduro

Lima – O México rejeitou juntar-se a seus colegas regionais nesta sexta-feira no apelo ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para que não tome posse este mês, a primeira vez em que não assinou uma declaração do Grupo de Lima, bloco criado para pressionar Caracas a fazer reformas democráticas.

Os 13 integrantes restantes do Grupo Lima, que incluem Canadá, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru, disseram que não reconheceriam o novo mandato de Maduro porque a eleição do ano passado foi “ilegítima”, segundo comunicado conjunto que assinaram.

Os chanceleres dos países do Grupo Lima se reuniram na capital peruana para avaliar novas medidas contra o governo de Nicolás Maduro. No encontro, Ernesto Araujo, atual Ministro das Relações Exteriores do Brasil participou pela primeira vez.