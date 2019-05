Grupo de Lima faz reunião de emergência sobre a crise na Venezuela

Os ministros das Relações Exteriores do Grupo Lima se reúnem nesta sexta-feira em Lima para avaliar a crise na Venezuela após a insurreição fracassada de um grupo de soldados em apoio ao líder da oposição Juan Guaidó, que o bloco diplomático reconhece como presidente interino.

No encontro, a partir das 15h no Palácio de Torre Tagle, sede do Ministério de Relações Exteriores do Peru, os ministros ou seus representantes abordarão, a portas fechadas, a situação na Venezuela desde Guaidó, que lançou a “Operação Liberdade” na terça-feira para que as forças armadas retirem seu apoio ao presidente Nicolás Maduro para forçar sua renúncia.

A segurança de Guaidó, assim como a do líder da oposição Leopoldo López – libertado na terça-feira de sua prisão domiciliar pelos rebeldes e refugiado na residência do embaixador espanhol em Caracas – é outro dos pontos que serão abordados, disse à AFP uma fonte diplomática do Grupo Lima.

A divulgação de uma declaração é esperada a partir das 12h40 local (13h40 de Brasília), anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Peru.