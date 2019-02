Uruguai reúne representantes de 13 países para discutir crise da Venezuela

A crise na Venezuela é tema de reunião hoje (7) de representantes de 13 países e organizações internacionais em Montevidéu (Uruguai), convocados pelo México e Uruguai. O objetivo é definir a base para um diálogo entre todas as forças políticas da Venezuela.

A reunião extraordinária do Grupo de Contato Internacional, em nível ministerial, é coordenada pela União Europeia (UE).

Participarão representantes da UE, França, Alemanha, Itália, Holanda, de Portugal, da Espanha, Suécia, do Reino Unido, da Bolívia, Costa Rica, do Equador, México e Uruguai, segundo informações da Presidência uruguaia. Também são esperados delegados da Comunidade do Caribe, composta por 15 Estados-membros e cinco associados.

México e Uruguai defendem o diálogo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enquanto Brasil, a maioria dos integrantes do Grupo de Lima, várias nações da Europa e os Estados Unidos reconhecem como legítimo o interino Juan Guaidó.

Ontem (6), o presidente do Uruguai, Tabaré Vásquez, e o chanceler uruguaio, Rodolfo Nin Novoa, reuniram-se com o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard. Ele afirmam que o caminho para o fim do impasse é o diálogo entre Maduro e a oposição.

“Este esforço responde ao apelo do secretário-geral da ONU [Organização das Nações Unidas], António Guterres, para apostar no diálogo diante daqueles que negam que tal possibilidade existe”, informou em comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai.

Nessa quarta-feira, o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, em viagem aos Estados Unidos, disse não reconhecer a reunião que ocorrerá em Montevidéu.

*Com informações da Notimex, agência pública de notícias do México