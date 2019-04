Grupo armado entra em festa e mata 13 pessoas no México

Vera Cruz (México)- Treze pessoas – cinco mulheres, um criança e sete homens – morreram nesta sexta-feira em um ataque que um grupo armado cometeu em uma festa no estado de Vera Cruz, no México, informaram autoridades locais.

Segundo a Polícia, os fatos aconteceram às 21h (horário local) no município de Minatitlán, uma região petrolífera duramente atingida pela criminalidade organizada.

As testemunhas e sobreviventes dos fatos disseram que homens armados entraram na festa, que acontecia na colônia operária do município.

Os homens queriam levar um sujeito, mas os convidados tentaram impedir, por isso que foram atacados a tiros.

Tropas do Exército mexicano, da Secretaria da Marinha e da Polícia Estadual foram para o local dos fatos e montaram uma operação de proteção para as testemunhas, além de iniciar a busca dos autores do ataque.