Accor estudará futuro profissional de Nafissatou Diallo

Paris – O grupo Accor, proprietário do hotel Sofitel de Nova York, no qual Nafissatou Diallo afirmou ter sido agredida sexualmente pelo ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn, confirmou nesta quarta-feira à Agência Efe que examinará com a ex-camareira seu futuro profissional.

Por enquanto, Diallo continua vinculada ao Sofitel, explicou um porta-voz do grupo, que acrescentou que a direção da rede “está em contato com seus conselheiros para saber seus desejos e examiná-los com ela”.

O juiz de Nova York Michael Obus retirou nesta quarta-feira todas as acusações que pesavam contra o ex-diretor-gerente do FMI por agressão sexual e tentativa de estupro.

O magistrado aceitou assim a recomendação da Promotoria e rejeitou as sete acusações contra Strauss-Kahn após a denúncia apresentada por Diallo, diante da incerteza gerada quanto a credibilidade da litigante, que não podia provar que o encontro sexual foi “forçado e sem consentimento”, segundo a promotoria.