Grillo incita protesto diante do Parlamento por “golpe”

Roma – O líder do partido alternativo Movimento 5 Estrelas, Beppe Grillo, conclamou o povo italiano para se juntar a ele em um protesto diante do Parlamento após o presidente Giorgio Napolitano ser eleito para um segundo mandato neste sábado, no que Grillo chamou de um “golpe de Estado”.

Grillo, que atraiu centenas de milhares de pessoas a um comício em Roma antes de uma eleição de fevereiro, na qual seu grupo de recém-chegados políticos conquistou um em cada quatro votos, declarou que estaria abandonando imediatamente uma campanha no norte da Itália para dirigir 650 km até o parlamento de Roma.

“Há momentos decisivos na história de uma nação”, escreveu o ex-comediante em um blog em um texto intitulado “Chamado aos italianos”. “Hoje a noite eu estarei na frente do parlamento. Eu ficarei lá enquanto for necessário. Tem de haver milhões de nós.”

Grillo afirma que está convencido que os partidos tradicionais, os quais ele culpa pelo declínio econômico e corrupção da Itália, já concordaram com uma coalizão para preservar o “status quo”.