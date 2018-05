Greve de trens na França afetará tráfego internacional

Paris – A empresa estatal de ferrovias francesa SNCF informou nesta quinta-feira que amanhã, no 14° dia de greve ferroviária desde o começo de abril, o tráfego internacional voltará a ser afetado, com três de cada cinco trens funcionando.

A metade das conexões com a Espanha foram canceladas, enquanto circularão quatro de cada cinco trens Eurostar com destino a Londres, dois de cada cinco Lyria, que unem França e Suíça, e um de cada três com a Itália.

O tráfego com a Alemanha não será alterado e nem o que une cidades da França, Bélgica, Holanda e Alemanha.

Em nível nacional, funcionará um de cada dois trens de alta velocidade (TGV) e de Transilien, que comunicam a periferia parisiense, assim como dois de cada cinco regionais (TER) e um de cada três de longo percurso (Intercités).

A greve na SNCF amanhã, que segue a convocado hoje, coincidirá com a programado pelos sindicatos da Air France, a 12ª em um mês na companhia aérea francesa.

Apesar das greves, o Governo francês mantém sua reforma da SNCF, que inclui não contratar mais trabalhadores com as condições trabalhistas atuais, particularmente vantajosas.

Em contrapartida, o Executivo estuda assumir boa parte da dívida da empresa, algo que pode se concretizar na reunião que o primeiro-ministro, Edouard Philippe, manterá com os sindicatos no próximo dia 7.