Greta Thunberg é indicada ao Nobel da Paz

A jovem militante sueca contra as mudanças climáticas Greta Thunberg e seu movimento “Sextas-Feiras para o Futuro” foram indicados ao Prêmio Nobel da Paz em 2020 por dois deputados suecos, anunciaram os parlamentares nesta quinta-feira.

“Greta Thunberg é ativista climática e a principal razão pela qual merece o prêmio Nobel da Paz é que, apesar de sua juventude, não deixa de alertar os líderes da crise climática”, escrevem Jens Holm e Håkan Svenneling, do Partido da Esquerda no parlamento, em um e-mail enviado ao Comitê Nobel da Noruega.

“Sextas-feiras para o Futuro (‘Fridays For Future’) é o movimento criado em torno de Greta Thunberg. Sem ele e Greta Thunberg, a questão climática não teria ganhado tanta importância”, explicaram no documento consultado pela AFP.

Greta Thunberg tem 17 anos e seu nome já estava entre aos candidatos ao Nobel da Paz no ano passado.

A adolescente de tranças, diagnosticada com Síndrome de Asperger, tornou-se porta-voz de jovens preocupados com as mudanças climáticas, primeiro em seu país e rapidamente na Europa e no mundo inteiro, graças a sua presença no parlamento sueco em agosto de 2018, com um cartaz de “Greve escolar pelo clima”, que se tornou um lema do movimento.

O comitê norueguês do Nobel aceita todas as indicações antes do prazo final de 31 de janeiro, submetido por algumas das milhares de pessoas com capacidade de lançar uma candidatura. Entre os qualificados então parlamentares e ministros de todos os países, ex-premiados, alguns professores universitários ou membros atuais ou anteriores do comitê.