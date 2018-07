Grécia identifica 76 vítimas de incêndios florestais

Atenas, Grécia – Autoridades gregas informaram nesta terça-feira, 31, que 76 vítimas dos incêndios florestais já foram identificadas. Especialistas forenses continuam trabalhando para identificar mais restos mortais recuperados da área de estância balneária de Mati, a nordeste de Atenas, atingida por um incêndio em 23 de julho.

Para escapar das chamas, centenas de pessoas fugiram para as praias, e muitas foram para o mar para não sufocar com a fumaça. Uma massiva operação envolvendo navios e mergulhadores em busca de mais vítimas dos incêndio está em andamento.

Na segunda-feira, 30, mergulhadores de operações especiais da Guarda Costeira recuperaram um corpo nas águas da costa próxima a área dos incêndios. A identificação desse corpo está pendente.

Outro corpo sem identificação foi recuperado nesta terça no mar no Golfo Pérsico, ao sul de Atenas, muitos quilômetros de distância do local do incêndio que devastou a estância balneária de Mati.

Acredita-se que pelo menos 91 pessoas tenham morrido neste incêndio.

No domingo, os bombeiros disseram que 59 corpos haviam sido identificados, enquanto o processo estava pendente para outros 28. Mais quatro pessoas morreram em hospitais em decorrência de ferimentos.

Médicos legistas descobriram que alguns corpos resgatados estavam tão gravemente queimados que alguns sacos continham os restos mortais de mais de uma pessoa. Isso levou o corpo de bombeiros a parar de divulgar informações sobre o número de corpos que se acreditava terem sido recuperados e começar a divulgar o número de vítimas identificadas.

O alto número de mortos provocou fortes críticas ao governo grego por não se preparar o suficiente para a temporada de incêndios deste ano.

A área de Mati carece de boas estradas de acesso de evacuação, sistemas de alerta e outras medidas de proteção civil, embora seja uma área residencial cercada por floresta e com alto risco de incêndios florestais.