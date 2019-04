Governo venezuelano prolonga horário especial por causa de apagões

O governo venezuelano decidiu prolongar até esta sexta-feira (26) o horário especial de trabalho e de funcionamento das escolas, devido às falhas elétricas registradas em vários estados e que, em março, deixou várias vezes o país às escuras.

O anúncio foi feito pelo ministro de Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez, em sua conta no Twitter.

Informamos a todo nuestro pueblo que los días jueves 25/04 y viernes 26/04 se mantiene el horario especial en la ruta hacia la consolidación del SEN agredido x el terrorismo criminal: las actividades laborales serán hasta las 2 pm y las educativas hasta las 12 m. Venceremos! — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) April 25, 2019

“Informamos a todo o nosso povo que na quinta (25) e sexta-feira (26), será mantido o horário especial, para a consolidação do Sistema Elétrico Nacional, agredido pelo terrorismo criminoso”, afirmou.

Segundo o ministro, as atividades laborais vão continuar até as 14h e as educativas até o meio-dia..