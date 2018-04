Governo Trump trabalha em pacote com medidas na questão imigratória

Washington – Integrantes do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trabalham em um novo pacote legislativo voltado a reforçar eventuais problemas na questão imigratória do país.

Trump afirmou nesta terça-feira, além disso, que militares poderiam ser enviados à fronteira com o México até que o muro almejado por ele seja construído.

O presidente tem tratado do tema nos últimos dias. Segundo ele, o acordo que poderia beneficiar jovens que vieram crianças como imigrantes ilegais para os EUA, os chamados “dreamers”, está agora “morto”, graças à inação da oposição democrata.

Trump também tem criticado a passagem de “caravanas” de imigrantes pelo México rumo aos EUA e disse que isso poderia levar ao fim do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês).

Agora, agentes do governo preparam um novo pacote legislativo sobre o tema. Entre as medidas em discussão estão proteções para os “dreamers”, mas também o endurecimento sobre potenciais imigrantes com histórico de problemas legais em seus países de origem, principalmente se tiverem a suspeita de ligação com alguma gangue.

Os EUA também podem passar a avaliar se pessoas que desejam ficar no país já não poderiam ter pedido asilo antes em outra nação. (Equipe AE, com Associated Press e agências internacionais)