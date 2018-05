Governo Trump se movimenta para expulsar cerca de 57 mil hondurenhos

O governo Trump informou nesta sexta-feira que irá encerrar proteções temporárias para imigrantes de Honduras nos Estados Unidos em 5 de janeiro de 2020, deixando possivelmente 57 mil pessoas vulneráveis à deportação.

Esta é a mais recente em uma série de decisões do presidente Donald Trump de encerrar status de proteção temporária (TPS) dados a imigrantes após desastres naturais ou conflitos violentos que impediriam que retornassem em segurança para seus países.

Trump denunciou uma “caravana” de imigrantes, na maioria da América Central, que cruzou o México buscando entrar nos EUA por San Diego. Muitos dizem estar fugindo de violência e agitações políticas em casa e esperam solicitar asilo em tribunais de imigração norte-americanos.

Marlon Tabora, embaixador de Honduras nos EUA, disse que as condições são inexistentes no país para repatriar dezenas de milhares de pessoas. “Estas famílias viveram nos Estados Unidos por 20 anos e reintegrá-las no país não será fácil caso decidam retornar”, disse.

Hondurenhos formam a segunda maior nacionalidade com TPS a perder seu status, que foi dado ao país – junto ao Nicarágua – em 1999 após devastação provocada pelo furacão Mitch.

O governo informou ter realizado uma revisão e estabelecido que “condições em Honduras que resultaram do furacão melhoraram notavelmente”. O prazo de 18 meses para encerrar o programa irá permitir que “indivíduos com TPS organizem suas saídas ou busquem uma imigração legal alternativa”, informou o Departamento de Segurança Nacional em comunicado.

Em janeiro, o governo Trump encerrou classificação de TPS para cerca de 200 mil salvadorenhos, que permitia que eles morassem e trabalhassem nos EUA desde 2001. O status deles irá expirar em 2019.