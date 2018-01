Governo Trump quer US$ 18 bi para expandir barreiras de fronteira

Washington – O governo dos EUA está pedindo ao Congresso americano quase US$ 18 bilhões para construir quase 1.130 quilômetros de barreiras ao longo da fronteira sudoeste nos próximos dez anos, oferecendo a descrição mais detalhada do plano do presidente Donald Trump para um muro na divisa com o México.

Se aprovado, o plano significará uma grande expansão em relação aos cerca de 1.050 quilômetros existentes, elevando o total para algo em torno de 2.200 quilômetros, ou seja, metade da fronteira sudoeste.

Os números fazem parte de um documento preparado pelo Departamento de Segurança Interna para um grupo de senadores que pediu à Casa Branca que detalhasse sua demanda para ampliar a segurança na fronteira. O projeto foi descrito ao Wall Street Journal por duas pessoas que tiveram acesso ao documento.

O governo americano considera que terá gastos totais de US$ 33 bilhões, incluindo recursos para tecnologia, pessoal e rodovias.

Se o projeto for adiante como descrito, até 2027, cerca de metade da fronteira do sudoeste teria muros ou cercas separando os EUA do México.