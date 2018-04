Governo sírio ataca para evacuar membros do Estado Islâmico

Forças do governo sírio usaram aviões de guerra, helicópteros e artilharia no domingo para atacar os distritos da capital detidos pelo Estado Islâmico, em uma tentativa de impor a efetivação de um acordo de evacuação alcançado com os militantes no início da semana.

Os militantes concordaram em desistir de seu último local de domínio, no sul de Damasco, na sexta-feira, mas ainda não começaram a se render às forças do governo e se mudar para áreas controladas em outras partes do país.

Moradores de Damasco relataram ter ouvido estrondos altos durante a noite e domingo de manhã.

O presidente Bashar Assad acelerou sua campanha militar para retomar todos enclaves remanescentes na capital e áreas adjacentes. As áreas detidas pelo Estado Islâmico no sul de Damasco são os últimos redutos.