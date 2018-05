Governo palestino acusa Israel de cometer massacre em Gaza

A Autoridade Palestina acusou Israel de cometer um “massacre horrível” na fronteira da Faixa de Gaza com aquele país, onde 37 manifestantes palestinos morreram em confrontos com as forças israelenses antes da inauguração da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém.

Yusuf al-Mahmud, porta-voz da Autoridade Palestina, pediu em um comunicado “uma intervenção internacional imediata para frear o massacre horrível em Gaza cometido pelas forças israelenses de ocupação contra nosso heroico povo”.

*Mais informações em instantes