Sósia de Kim é deportado do Vietnã em meio a nova cúpula com EUA

O sósia de Kim Jong Un, que foi detido no Vietnã antes da reunião entre o líder norte-coreano e o presidente americano, Donald Trump, foi expulso nesta segunda-feira do país e denunciou a falta de humor do governo vietnamita.

Howard X e o imitador do presidente americano, Russell White, encenaram na sexta-feira sua própria reunião no centro de Hanói, a capital do Vietnã. Vários policiais compareceram à emissora de televisão na qual os dois concediam uma entrevista e solicitaram que interrompessem sua aparição.

Durante uma entrevista coletiva nesta segunda-feira em um hotel, Howard X, que mora em Hong Kong, questionou a razão apresentada pelo regime comunista vietnamita para sua expulsão, de que seu visto não era válido.

“O verdadeiro motivo é que nasci com a mesma cara que Kim Jong Un, este é o verdadeiro crime”, declarou, antes de subir em um veículo acompanhado por três agentes vietnamitas.

O sósia de Donald Trump, nascido no Canadá, foi autorizado a permanecer no Vietnã, mas sem aparições públicas imitando o presidente dos Estados Unidos.

Os dois homens se beijaram na recepção do hotel, onde o sósia de Trump carregou as malas de Howard X.

Howard X, sósia de Kim Jong-un e Russell White, sósia do presidente americano Howard X, sósia de Kim Jong-un e Russell White, sósia do presidente americano

Os verdadeiros Kim Jong Un e Donald Trump se reunirão na quarta-feira e quinta-feira em Hanói para concretizar a vaga declaração sobre a desnuclearização divulgada após seu primeiro encontro de cúpula, em junho do ano passado em Singapura.