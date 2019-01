Governo de Theresa May ganha “voto de confiança” após derrota do Brexit

São Paulo – Um dia após rejeitar o plano do Brexit, o parlamento britânico resolveu dar um voto de confiança ao governo de Theresa May, que continuará no cargo. A primeira-ministra sobreviveu à votação da chamada “moção de censura”, realizada nesta quarta-feira, com 306 votos a favor e 325 contra.

Theresa May deve agora se concentrar em garantir um plano sobre os termos da saída britânica da União Europeia (UE) capaz de angariar votos favoráveis quando for apresentado ao parlamento na próxima segunda-feira.

Na noite de ontem, May perdeu por ampla margem a votação sobre o acordo do Brexit: 432 votos contra e 202 a favor.

Imediatamente após a votação desta quarta-feira, May disse estar satisfeita com o resultado e reforçou que vai dialogar intensamente com vários partidos para adequar o acordo.

Não será fácil. Como a própria primeira-ministra apontou ontem à noite, os parlamentares que estão unidos em oposição ao seu acordo não estão unidos na proposta de uma alternativa para deixar a UE.

“Meu governo continuará a aumentar nossa prosperidade, a garantir nossa segurança e fortalecer nosso sindicato. E, sim, também continuaremos a trabalhar para cumprir a promessa solene que fizemos ao povo deste país de cumprir o resultado do referendo e deixar a União Europeia”, declarou.

Em referendo sobre a permanência ou saída do Reino Unido da União Europeia, ocorrido em 2016, 52% dos eleitores britânicos votaram a favor do Brexit.

A dois meses e meio da data para a saída britânica, em 29 de março, o processo do Brexit continua incerto.