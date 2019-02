Governo de Maduro anuncia “grande show” na fronteira com a Colômbia

Caracas – O governo de Nicolás Maduro anunciou nesta segunda-feira que nos próximos 22 e 23 será realizado um “grande show” com o lema “Mãos fora da Venezuela” na fronteira com a Colômbia, que coincidirá com o show em apoio à ajuda humanitária que será realizado na sexta-feira na cidade colombiana de Cúcuta.

“Aceitamos uma proposta de uma grande quantidade de artistas venezuelanos que pediram para fazer um encontro cultural, um grande concerto pela paz, pela vida”, disse o ministro de Informação, Jorge Rodríguez, em declarações à emissora de televisão estatal “VTV”.

Rodríguez não esclareceu quais artistas se apresentarão neste evento que acontecerá na ponte Simón Bolívar, que liga Venezuela e Colômbia, mas disse que dois dias de shows é pouco, dada a quantidade de “irmãos de todas partes do mundo que querem participar”.

O ministro afirmou que o evento se trata de uma “mensagem de denúncia contra a agressão brutal à qual tentam submeter o povo venezuelano”.

No próximo sábado também será realizado outro “grande show” no lado colombiano da fronteira, em Cúcuta, chamado “Venezuela Aid Live”, que foi anunciado no dia 14 de fevereiro pelo empresário britânico Richard Branson, fundador do Grupo Virgin.

Nessa cidade estão armazenadas toneladas de ajuda humanitária que esperam para serem enviadas à Venezuela, país que há quase cinco anos sofre de escassez de remédios, enquanto os alimentos só podem ser adquiridos a preços que maioria dos venezuelanos não pode pagar.

O presidente da Colômbia, Iván Duque, e o líder do Parlamento venezuelano, Juan Guaidó, que se proclamou presidente interino da Venezuela em janeiro, destacaram na última sexta-feira a importância deste evento para mobilizar o mundo em apoio à ajuda humanitária para o país.

Entre os artistas convidados estão Anitta, J Balvin, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Juanes, entre outros.