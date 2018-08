Governo da Turquia diz estar desapontado com postura de EUA sobre pastor

São Paulo – Porta-voz da presidência turca, Ibrahim Kalin afirmou nesta quarta-feira que o governo local está “profundamente desapontado” com a posição dos Estados Unidos no caso do pastor americano Andrew Brunson, em prisão domiciliar em solo turco sob suspeita de terrorismo.

“Se for para mencionar qualquer desapontamento, nós podemos dizer que a Turquia enfrenta um grande desapontamento em termos de seus interesses nacionais”, afirmou Kalin a repórteres durante briefing semanal em Ancara, segundo a agência estatal Anadolu.

Kalin afirmou que o governo do presidente Donald Trump leva a relação bilateral perto de um “ponto de ruptura por causa da detenção do pastor americano”. Segundo o porta-voz, porém, o governo anterior dos Estados Unidos, de Barack Obama, e o atual, de Trump, não tomaram medidas concretas sobre “questões de segurança nacional urgentes” da Turquia.