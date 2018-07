Governo britânico fará consultas públicas sobre futuros acordos comerciais

Londres – O governo do Reino Unido submeterá a consulta pública “todos os possíveis futuros acordos comerciais” posteriores ao “Brexit”, disse nesta segunda-feira o ministro britânico de Comércio Internacional, Liam Fox.

Em um comparecimento na Câmara dos Comuns, Fox, partidário de um “Brexit” duro, afirmou que o Executivo “escutará” as opiniões dos cidadãos e todas as partes envolvidas para que todo mundo considere “que pôde se expressar e que suas opiniões foram levadas em conta”.

“Quero que o povo se sinta parte deste processo, e que os benefícios do livre-comércio sejam compartilhados em todo o Reino Unido”, declarou o ministro.

Fox foi criticado por alguns deputados por fazer sua declaração parlamentar hoje e não amanhã, quando a Câmara dos Comuns deve votar o projeto de lei de Comércio, que, entre outras coisas, estabelecerá as bases para os tratados posteriores ao “Brexit”.

O parlamentar trabalhista Barry Gardiner acusou o ministro de querer encurtar o tempo de debate sobre o projeto de lei de Alfândegas, que será votado hoje à noite após a análise de várias emendas.

O governo da primeira-ministra Theresa May indicou que aceitará todas as emendas colocadas pelos deputados do seu partido, a fim de garantir a aprovação da legislação.