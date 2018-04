Governo britânico é derrotado pelos lordes com aprovação de emenda

Londres – A Câmara dos Lordes do Reino Unido aprovou nesta segunda-feira uma emenda que dá poderes ao Parlamento para bloquear ou adiar o acordo final sobre a saída do país da União Europeia, derrotando o governo da primeira-ministra, Theresa May.

Os lordes, que ocupam a câmara alta do Parlamento, aprovaram por 335 votos a 244 uma emenda que permitiria que o Parlamento mande o Reino Unido de volta à mesa de negociação em Bruxelas ou poderia até mesmo interromper o processo do Brexit.

A emenda tem oposição do governo e pode ser derrubada na câmara baixa do Parlamento, onde May tem uma pequena maioria.

(Por William James)