Governo britânico deve apresentar lei do Brexit ao Parlamento na sexta

Londres — O governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, planeja submeter o projeto de lei do Brexit à votação no Parlamento na próxima sexta-feira, quando poderá superar o primeiro trâmite com o apoio da maioria conservadora.

Um porta-voz do governo disse que Johnson — que obteve maioria absoluta nas eleições de 12 de dezembro —, deseja começar a tramitar o texto antes do Natal, de modo a retirar o Reino Unido da União Europeia na data prevista: 31 de janeiro.

Embora ainda dependa da aprovação do presidente da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle, que assumirá o cargo na terça-feira, o governo quer que o projeto de lei seja votado na sexta-feira, antes de ser enviado à etapa de comitês, na qual são estudadas possíveis emendas.

A expectativa é que os Comuns continuem tramitando a lei até que ela receba a sanção real, após passar pela Câmara dos Lordes, na volta do recesso em janeiro.

Se o governo quiser que o texto seja aprovado antes do fim do ano, terá de habilitar dias úteis, o que incluiria convocar a câmara no sábado, segundo fontes parlamentares.

De qualquer forma, com a ampla maioria de 365 deputados (de um total de 650), não há dúvidas de que Johnson poderá impulsionar confortavelmente seus planos para o Brexit.