Governo autoriza desligamento de quatro térmicas

Brasília – O Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) autorizou o desligamento de quatro térmicas a partir de sábado (11), disse o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, nesta quarta-feira, acrescentando que o nível dos reservatórios das hidrelétricas está acima das expectativas do governo.

“(Há) total garantia da seguridade do sistema. Nós vamos ter nesse ano energia nova, mais de 8.500 MW de energia…Garantia absoluta que também no próximo ano não teremos nenhum sobressalto”, disse Lobão em coletiva de imprensa.

O desligamento significará uma redução no custo de operação do sistema de entre 260 milhões e 270 milhões de reais por mês, e uma economia de 80 milhões a 100 milhões de reais na conta dos consumidores de energia por mês.

As térmicas a serem desligadas são Pau Ferro (94 MW), Termomanaus(143 MW), Xavante (54 MW) e Potiguar I (43 MW) –algumas entre as mais caras do sistema elétrico, segundo o ministro.

Ele assegurou que não haverá racionamento de energia e não descartou que o governo possa desligar outras térmicas mais caras em junho, dependendo do nível dos reservatórios das hidrelétricas.

O nível das hidrelétricas encerrou o período úmido, ao final de abril, no pior nível da década e, em janeiro, agentes do mercado temiam que fosse necessário um racionamento de energia em 2013 para recuperação das represas.

Desde outubro, praticamente toda a geração termelétrica do Brasil está acionada. As térmicas que serão desativadas a partir de sábado estão ligadas desde 18 de outubro.

