Governadora de estado mexicano morre em acidente aéreo

A governadora do estado de Puebla, Martha Erika Alonso, e seu marido, senador e ex-governador da mesma região do centro do México, Rafael Moreno Valle, morreram na segunda-feira em um acidente de helicóptero.

Com eles viajavam de Puebla à Cidade do México dois pilotos do helicóptero e o assistente do senador, que também faleceram na tragédia.

O Partido Ação Nacional (PAN) lamentou as mortes.

A aeronave caiu 10 minutos depois de ter decolado do município de Santa María Coronango, no estado de Puebla.

“Ordenei a todo o governo que atue de modo imediato”, escreveu no Twitter o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que prometeu uma investigação sobre o acidente.

Alonso tomou posse como a primeira governadora de Puebla em 14 de dezembro, depois que o tribunal eleitoral ratificou sua vitória nas eleições de 1 de julho, após seis meses de controvérsia com o candidato do partido Movimento Regeneração Nacional (MORENA), Luis Miguel Barbosa.

O ex-presidente mexicano do PAN Vicente Fox (2000-2006) citou a disputa para expressar dúvidas sobre as causas do acidente: “Exigimos um esclarecimento. É difícil aceitar esta coincidência depois de uma forte batalha democrática por Puebla”.

Outros ex-presidentes do México, e integrantes do PAN, Enrique Peña Nieto e Felipe Calderón, expressaram consternação comas mortes.

De acordo com a Constituição local, a Assembleia estadual deve nomear um governador interino e 10 dias depois convocar eleições extraordinárias que devem acontecer em um período de três a cinco meses.

Rafael Moreno Valle, 50 anos, doutor em Direito pela Universidade de Boston, foi governador de Puebla pelo PAN de 2011 a 2017. Era o líder do partido no Senado.

Martha Erika Alonso Hidalgo, 45 anos, tinha mestrado em Comunicação Pública.

Durante a administração de seu marido como governador, ela presidiu de forma honorária o sistema estatal de Desenvolvimento Integral da Família (DIF).