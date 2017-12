Governador de Nova York aponta ligação de autor de ataque com EI

Nova York – O suposto terrorista que detonou nesta segunda-feira uma bomba caseira em Nova York pode ter ligações com o Estado Islâmico (EI), afirmou o governador Andrew Cuomo.

Cuomo disse que o autor do ataque, que ficou gravemente ferido, é um motorista de táxi que vivia em Nova York.

O sujeito, Akayed Ullah, “estava zangado ou irritado com as nossas posturas políticas e simpatizava com o EI”, afirmou o governador em entrevista à rede de televisão “MSNBC”.

Cuomo destacou que acredita-se que o autor do atentado fez o artefato seguindo instruções obtidas na internet e explicou que só explodiu o detonador químico do explosivo, “mas não a bomba em si”, por isso o atentado não teve “o efeito desejado”.

“Poderia ter sido muito maior”, acrescentou o governador de Nova York, que destacou que a explosão foi registrada em uma “área muito perigosa” da cidade.

A bomba explodiu em um corredor que liga a rodoviária da Autoridade do Porto de Nova York à rede do metrô suburbano da Times Square por volta das 7h30 (horário local, 10h30 de Brasília).

A explosão causou queimaduras e lesões nas mãos e no abdômen do autor do atentado e ferimentos muito leves a outras três pessoas que estavam no local.