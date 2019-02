Governador de Kivu acusa ONU por morte de civis no Congo

O governador da província de Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo, afirmou nesta quinta-feira à AFP que cinco civis morreram em um ataque com helicópteros da ONU contra os rebeldes.

“Acabo de receber uma delegação” que esteve na região do ataque e “confirma que a Monusco (Missão das Nações Unidas no Congo) bombardeou uma localidade majoritariamente de civis” e o ataque até agora deixou “cinco civis mortos”, declarou Julien Paluku em uma conversa telefônica.

Há 20 anos, no leste da RDC proliferam dezenas de grupos armados congoleses e estrangeiros que se enfrentam por razões étnicas ou pelo controle dos importantes recursos mineradores da região.

A Monusco administra um programa de desarmamento, desmobilização, reintegração e reinstalação dos rebeldes estrangeiros.