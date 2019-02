Google irá enfrentar Intellectual Ventures em julgamento

San Francisco – A empresa Intellectual Ventures está preparada para brigar nesta semana com a unidade Motorola Mobility, do Google, no primeiro julgamento enfrentado pela multibilionária empresa compradora de patentes desde sua fundação.

Com capital fechado, a Ventures Intelectual processou a Motorola em 2011, alegando que a fabricante de celulares teria infringido patentes que cobrem uma variedade de tecnologias relacionadas a smartphones, incluindo o Google Play. A Motorola tem negado as acusações e agora vai a julgamento por três dessas patentes.

A seleção do júri está prevista para começar na terça-feira em um tribunal federal em Wilmington, Delaware.

O julgamento ocorre em meio a um debate no Congresso sobre a reforma de patentes, com a Intellectual Ventures e o Google em lados opostos. O Google está apoiando tentativas para restringir patentes de softwares e facilitar o combate em processos, enquanto a IV alertou que o Congresso não deve agir precipitadamente para enfraquecer os direitos dos proprietários de patentes.

A IV e outros agregadores de patentes têm enfrentado críticas por parte de alguns na indústria de tecnologia, que argumentam que os pagamentos de litígio de patentes e royalties tornaram-se um pesado encargo sobre a inovação. Eles dizem que empresas como a IV, que não fabricam principalmente produtos, estão explorando o sistema de patentes.