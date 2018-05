Gina Haspel toma posse como nova diretora da CIA

São Paulo – A nova diretora da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Gina Haspel, tomou posse nesta segunda-feira, em uma cerimônia com a presença do presidente americano, Donald Trump, na sede da organização, em Langley, no Estado da Virgínia.

Em discurso antes do juramento de posse, Trump lembrou que a oposição democrata tentou barrar a confirmação pelo Senado da indicação de Gina para o cargo. “Mas, “depois do seu depoimento, eles não tinham mais qualquer chance” de fazê-lo, ressaltou o presidente.

A nomeação de Gina foi alvo de polêmicas porque ela foi chefe de base de um centro de detenção secreto na Tailândia, onde suspeitos de terrorismo foram afogados. Também houve dúvidas sobre como ela preparou um telegrama que seu chefe usou para ordenar a destruição de vídeos das sessões de interrogatórios realizados no local.

A recém-empossada número 1 da comunidade de inteligência dos EUA destacou em seu pronunciamento a necessidade de a CIA aprofundar os conhecimentos de seus agentes em línguas estrangeiras e direcionar mais recursos ao exterior, citando “a ameaça do terrorismo” e a essência “internacional” da agência.

Gina também disse estar orgulhosa por ser a primeira mulher a assumir esse cargo e enfatizou que isso só foi possível com base em anos de trabalho “sem reconhecimento” de várias outras agentes femininas em cargos “de alto e de baixo escalão”.