Garotos resgatados na Tailândia deixarão hospital na próxima semana

CHIANG RAI, Tailândia – Os 12 garotos tailandeses resgatados de uma caverna inundada no norte da Tailândia terão alta do hospital na semana que vem, disse o ministro da Saúde, Piyasakol Sakolsatayadorn, neste sábado.

O último grupo dos 12 membros do time de futebol de adolescentes “Javalis Selvagens” e seu treinador foi resgatado da caverna Tham Luang, perto da fronteira com Mianmar, na noite de terça-feira, encerrando com segurança um resgate perigoso.

Os 12 meninos e seu técnico estão se recuperando fisicamente e mentalmente e terão alta do hospital na quinta-feira, 19 de julho, disse Piyasakol a repórteres.

“Precisamos preparar as crianças e suas famílias para a atenção que receberão quando saírem”, disse ele.

(Reportagem de Panu Wongcha-um)