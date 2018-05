Gabinete da Presidência é atingido por bombas e ao menos 6 morrem no Iêmen

Pelo menos seis pessoas morreram e 30 ficaram feridas em dois ataques aéreos lançados, nesta segunda-feira (7), sobre instalações da Presidência iemenita usadas pelos rebeldes huthis no centro de Sanaa – indicou uma fonte médica.

Duas potentes explosões abalaram os prédios dos gabinetes da Presidência, situados perto de um hotel, de um banco, de várias lojas e não muito longe da sede do Banco Central, indicaram os moradores.

“Fomos para o local na primeira explosão e vimos pessoas presas sob os escombros. Foi, então, que houve uma segunda explosão”, declarou o socorrista Ahmed Dehesher à AFP, perto do local do ataque aéreo.

Uma fonte médica deu à AFP um balanço de pelo menos seis mortos e 30 feridos.

O canal de televisão dos rebeldes Al-Masirah e a agência de notícias Saba, também controlada pelos huthis, falaram em dezenas de mortos e feridos sem dar um balanço preciso.

Atribuíram esses ataques à coalizão liderada por Riad que intervém no Iêmen desde 2015 contra os huthis. Estes últimos controlam a capital e amplas faixas de território do norte e do oeste do país.

É a primeira vez que um ataque toma como alvo as instalações da Presidência.

O bombardeio acontece horas depois de a defesa antiaérea saudita ter interceptado, no domingo à noite, dois novos mísseis balísticos disparados pelos rebeldes iemenitas na direção do sul do reino. O lançamento foi feito da província de Amran, ao norte de Sanaa, segundo a coalizão.