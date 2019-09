Furacão Lorena avança pelo México com fortes chuvas e ventos de 165 km/h

Cidade do México – O furacão Lorena, de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5, tocou terra nesta sexta-feira no estado de Baja Califórnia Sur, no México, provocando fortes chuvas e gerando preocupação entre a população.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional do México, o furacão traz consigo rajadas de vento de até 165 km/h. O órgão também registrou ressacas no litoral do estado. As ondas chegam a até cinco metros.

O governo do México recomendou que a população que vive em áreas atingidas pelo furacão fiquem em alerta e pediu que a navegação marítima seja suspensa enquanto o Lorena passa pela região.

O Sistema Nacional de Proteção Civil divulgou um alerta sobre a possibilidade de deslizamentos, transbordamentos de rios e bloqueios em estradas devido à passagem do Lorena.

Em algumas cidades da Baja Califórnia Sur, a população lotou os supermercados para se abastecer antes da chegada do furacão. Longas filas eram registradas nos estabelecimentos horas antes do fenômeno tocar terra.

O Lorena se formou no último dia 17 de setembro e avançou pelo litoral oeste do México como uma tempestade tropical. Ontem, o fenômeno ganhou força e tocou terra no estado de Jalisco como um furacão de categoria 1. EFE