Furacão Lane causa inundações, blecautes e fechamento de estradas no Havaí

Washington – O furacão Lane, que se aproxima do litoral do arquipélago do Havaí, já está causando inundações em várias ilhas desse estado americano, assim como blecautes e fechamento de algumas estradas devido à queda de árvores.

A tormenta, que caiu para a categoria 3 na escala Saffir-Simpson (de no máximo 5), já deixou mais de 750 milímetros de chuva em algumas regiões da Ilha Grande de Havaí, onde alguns rios transbordaram e obrigaram a evacuação de alguns bairros, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

As fortes chuvas também causaram deslizamentos de terra em algumas áreas e os ventos provocaram o bloqueio de várias ruas por causa de árvores caídas nas ilhas de Maui e na Ilha Grande do arquipélago havaiano, de acordo com o Departamento de Transporte do Havaí.

A última atualização da empresa de meteorologia AccuWeather sobre o desenvolvimento do Lane, publicada hoje, aponta que o furacão “porá em perigo vidas e propriedades quando chegar no Havaí ao longo do fim de semana”.

“Lane tem o potencial de provocar prejuízo sério ou, talvez, recorde no estado do Havaí”, apontou o especialista Dan Kottlowski em comunicado.

As chuvas e o vento que vem junto com o fenômeno já castigaram a Ilha Grande do arquipélago com quase 50 centímetros de chuva durante 24 horas e se espera que possa tocar terra em alguma parte do território em breve.

Segundo as previsões meteorológicas, o olho do furacão, com ventos máximos sustentados de 210 km/h, se moverá perto ou sobre parte das ilhas principais do Havaí na madrugada da sexta-feira.