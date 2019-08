Furacão Dorian torna-se “perigoso” e segue rumo à Flórida

O furacão Dorian seguiu para o oeste através do Oceano Atlântico em direção à Flórida neste sábado (31), depois de se transformar em uma perigosa tempestade de categoria 4, com moradores e visitantes buscando se proteger em um dos destinos turísticos mais populares da América.

O Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami, disse que houve uma “mudança notável” desde a noite de sexta-feira, com as últimas previsões mostrando que o olho da tempestade pode virar para o norte e permanecer no mar.

Ameaça para milhões de pessoas

Mas a agência alertou que o curso do furacão permanece imprevisível. O Dorian ainda representa uma ameaça para milhões de pessoas, além de atrações de férias como a Walt Disney World, as plataformas de lançamento da NASA ao longo da Costa Espacial e até o resort Mar-a-Lago, do presidente Donald Trump, em Palm Beach.

Pessoas aguardam na fila para comprar suprimentos em Kissimmee, Florida, na sexta-feira. REUTERS/Gregg Newton.

O NHC disse que o Dorian estava com ventos máximos sustentados de 240 km/h e deve passar pelo norte do sudeste e centro das Bahamas no sábado, chegando perto da costa leste da Flórida na segunda-feira ou no início da terça-feira.

“Algumas flutuações de intensidade são prováveis, mas o Dorian deve continuar sendo um furacão poderoso nos próximos dias”, disse o NHC em comunicado no sábado.

Na costa leste da Flórida, moradores compraram água engarrafada, compensados de madeira e outros suprimentos o mais rápido possível na sexta-feira. Alguns postos de gasolina ficaram sem combustível.

“Eles estão comprando tudo o que se aplica a furacões: lanternas, baterias, geradores”, disse Amber Hunter, 30 anos, gerente assistente da loja de ferragens ACE Handiman, em Cabo Canaveral.

Dorian nas Bahamas

Turistas lutaram para deixar as Bahamas na sexta-feira, quando o Dorian se aproximou de suas ilhas no noroeste de Grand Bahama e Abaco, ansiosos para decolar antes do aeroporto internacional fechar às 22:00.

O NHC pediu que os moradores da Florida sigam em alerta.

“Deve-se notar que o novo trajeto previsto não impede o Dorian de aterrissar na costa da Flórida, já que grandes porções da costa permanecem no cone de incerteza do trajeto”, alertou o centro neste sábado.

Furacão Dorian chegou à categoria 4

A tempestade deve virar em direção ao norte, mas há “grande incerteza sobre o local e momento exato” desse movimento, disse o centro.

Trump afirmou que Carolina do Sul, Carolina do Norte e Geórgia podem ser mais afetadas pela tempestade do que se esperava anteriormente.

“Ele (o furacão) está se movendo e é muito difícil de prever, exceto que é um dos maiores e mais fortes (e realmente amplos) que vimos em décadas. Mantenham-se a salvo!”, escreveu Trump no Twitter.