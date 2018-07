Furacão Chris perde intensidade rumo ao norte do Atlântico

Miami – O furacão de categoria 2 Chris continua nesta quarta-feira seu trajeto rumo ao nordeste por águas abertas do Atlântico, mas perdeu intensidade e seus ventos máximos sustentados são agora de 155 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Chris está localizado 705 quilômetros ao nordeste do Cabo Hatteras, na Carolina do Norte, e 1670 quilômetros ao sudoeste do Cabo Race, em Terranova, indicou o NHC em seu boletim mais recente.

O ciclone, que não ameaça a nenhuma região povoada, se desloca rapidamente em direção ao nordeste com uma velocidade de 35 km/h e espera-se que mantenha este rumo nas próximas 48 horas.

Os especialistas do NHC, com sede em Miami, preveem que o furacão sofrerá poucas mudanças na sua intensidade hoje, mas começará a “se debilitar” amanhã e provavelmente se transformará em um sistema “pós-tropical” nesta quinta-feira.