Furacão Bud atinge categoria 3 enquanto se aproxima do litoral do México

México – O furacão Bud se fortaleceu nas últimas horas sobre o Oceano Pacífico até alcançar a categoria 3 na escala Saffir-Simpson enquanto se aproxima do litoral mexicano, provocando tempestades em estados do oeste e sudoeste do México, informou nesta segunda-feira o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).

O SMN indicou que Bud estava localizado a 380 quilômetros ao sudoeste de Manzanillo, estado ocidental de Colima, e movia-se ao noroeste a 17 km/h.

O fenômeno desenvolve ventos sustentados de 185 quilômetros por hora e sequências de 240 quilômetros por hora.

De acordo com a previsão, Bud seguirá se aproximando do litoral mexicano e às 13h local (15h, em Brasília) estará a 330 quilômetros ao sudoeste de Jalisco, e a 350 quilômetros de Manzanillo, Colima, ainda como furacão categoria 3.

Bud é o segundo furacão da temporada que se forma no Pacífico depois de Aletta.